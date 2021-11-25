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Электронная подпись от налоговиков иногда не работает из-за новых обновлений

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Рубрика ЭДО
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Бухгалтеры делятся вариантами решения проблемы с ЭЦП. Самый крайний способ — приходится переустанавливать все программы и сертификаты.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, кто-нибудь формировал с новой КЭП (выданной в ИФНС) пакет документов для внесения изменений в учредительные документы через программу от налоговиков (ППДГР)? У нас по 4 организациям выдает ошибку на ключ непосредственно. КЭПы все действующие и рабочие. Раньше всё ок было. Куда писать, кому?».

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Про электронные подписи, которые нужно получать в налоговой, смотрите запись вебинара «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора»

В комментариях посоветовали установить корневой доверенный сертификат налоговой. И приложили инструкцию, ее можно скачать во вложении.

Еще советуют проверить, какая поставлена программа КриптоПро. Если бесплатная триал-версия — нужно покупать. Но автор пишет, что у них самая последняя версия куплена.

Также посоветовали кэш почистить, но и это у автора поста уже сделано. А в итоге автор пишет, как решили проблему:

«ИФНС снова какие то обновления создала 18.11.2021, что повлекло полностью сбой у нас на компе. В итоге ребята все снесли: крипто, прогу, сертификаты (которые еще по старым ЭЦП). Заново все установили, плюс переустановили безумное количество корневых сертификатов Минпромсвязи. Теперь все работает как раньше».

И заодно автор поста поделилась слухом, что до конца 2022 года налоговики постараются прикрыть УЦ по выдачи ЭЦП. И будут их выдавать сами. Косвенно на это указывает, по ее словам, множество внутренних обновлений и сертификаты Минкомсвязи до 2037 года.

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