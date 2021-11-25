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Покупка долларов для многих остается самым доступным способом инвестировать

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Рубрика Инвестиции
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Люди стали на 48% чаще покупать доллары и евро по сравнению с прошлым годом. Причем чаще покупают доллары.

Об этом свидетельствуют данные Сбербанка. Чаще всего клиенты покупают доллары.

Прокомментировал Марат Бухараев, депутат от Партии Роста в Совете Верхнеуслонского района Татарстана, управляющий партнер ООО «Инвестпром».

«Сегодня люди крайне обеспокоены сохранением своих денежных средств. Банковские депозиты ввиду низких ставок стали не интересны, а взлетевшие цены на недвижимость сделали этот вид инвестирования для многих недоступным.

В этой ситуации людям остаётся приобретать валюту, так как в истории американская валюта всегда дорожала. Доллар выглядит предпочтительнее, поскольку в Европе постоянно происходят политические и экономические встряски. Валюта США выглядит более стабильно и защищенно. Практически весь год курс валюты шёл вверх. Сыграл и фактор развития электронной торговли в пандемию, где часто расчёты происходят в валюте США.

Ещё одним фактором в пользу американской валюты может служить котировка криптовалюты в долларах США. Биткойн сегодня у всех на слуху, однако многие еще не верят и не разбираются в криптовалютах, и тут сравнение с долларом укрепляет веру в него».

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