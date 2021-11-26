Если за 180 дней фирма-экспортер не успела собрать документы для НДС 0 %, придется платить НДС 20 % и пени

При экспорте ставка НДС 0 %, но ее надо подтвердить, собрав пакет документов. На это отводится 180 дней. Не успели — платите НДС 20 %. И пени тоже.

Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/16138@ от 18.11.2021.

Момент определения налоговой базы в такой ситуации — день отгрузки товаров.

Операции, по которым нулевая ставка не подтверждена, отражаются в разделе 6 декларации по НДС.

Надо сдать декларацию (уточненку) за тот период, на который приходится дата отгрузки.

Начисленный по декларации НДС платится частями (по 1/3).

То есть будет три срока уплаты.

От каждого срока уплаты до дня фактической уплаты или сдачи декларации с подтвержденной ставкой 0 % идут дни просрочки.

За это время начисляются пени.