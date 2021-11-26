Работодатели считают, что соискатели больше нервничают на очных собеседованиях. Но все равно предпочитают их

59% опрошенных компаний и ИП считают, что на собеседованиях при личной встрече соискатели больше волнуются, чем при онлайн-собеседованиях. Но проводят собеседование через интернет только 15%.
Такие результаты показал опрос SuperJob.
На вопрос, какие собеседования для соискателей более стрессовые, работодатели ответили так:
- 59% — очные;
- 12% — онлайн-собеседования;
- 26% — примерно одинаковые.
Но только 15% готовы провести собеседование с кандидатом через интернет. 74% все же предпочитают личное общение.
В основном работодатели отказываются от онлайн-собеседования из-за:
- проблем с интернетом, камерой и микрофоном — 35%
- отсутствия зрительного контакта и личного общения — 24%;
- неподготовленности соискателя к диалогу или опозданий — 10%.
Еще работодателей раздражает шум на заднем фоне и домашняя одежда.
А как вы любите проводить собеседование с будущим работником?