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Работодатели считают, что соискатели больше нервничают на очных собеседованиях. Но все равно предпочитают их

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Рубрика Кадры
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59% опрошенных компаний и ИП считают, что на собеседованиях при личной встрече соискатели больше волнуются, чем при онлайн-собеседованиях. Но проводят собеседование через интернет только 15%.

Такие результаты показал опрос SuperJob.

На вопрос, какие собеседования для соискателей более стрессовые, работодатели ответили так:

  • 59% — очные;
  • 12% — онлайн-собеседования;
  • 26% — примерно одинаковые.

Но только 15% готовы провести собеседование с кандидатом через интернет. 74% все же предпочитают личное общение.

В основном работодатели отказываются от онлайн-собеседования из-за:
  • проблем с интернетом, камерой и микрофоном — 35%
  • отсутствия зрительного контакта и личного общения — 24%;
  • неподготовленности соискателя к диалогу или опозданий — 10%.

Еще работодателей раздражает шум на заднем фоне и домашняя одежда.

А как вы любите проводить собеседование с будущим работником?

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