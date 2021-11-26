Банк списал средства со счета компании по требованию мошенников. Верховный суд разрешил отсудить у банка не только эти деньги, но и проценты за их пользование.

Торговый дом обратился в арбитраж с иском к банку. Сумма требований: 65 296 145 руб. 80 коп. — убытки, 12 402 349 руб. 03 коп. проценты за пользование чужими деньгами.

Суть дела была такая. Неизвестные от лица торгового дома отправили в банк на исполнение платежку с огромной суммой — 89 529 014 руб. После компания обратилась в банк с претензией, что никаких распоряжений она не давала, требует деньги вернуть. Банк отказал. После этого начались долгие судебные тяжбы.

Первая инстанция компании отказала, в апелляции постановили взыскать с банка 28 885 316 руб. 74 коп. убытков и 4 534 994 руб. 74 коп. процентов. А в кассации эти судебные акты отменили и отправили дело в первую инстанцию рассматривать заново. Первая инстанция повторно отказала, а вслед за ней — апелляция. Кассация признала убытки, и отправила дело уже на третий круг. Компания пожаловалась в Верховный суд.

ВС отменил отказы в возмещении процентов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. С позицией кассации, что признать можно только убытки, а проценты за пользование нет — высшая инстанция не согласилась.

Судьи указали, что неустойку нужно считать со дня, когда банк необоснованно списал деньги, и до их восстановления на счете. Размер процентов считается по ставке ЦБ.