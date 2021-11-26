Отменить выданную доверенность можно будет дистанционно и всего за один день

С 29 декабря 2021 года заработает сервис — реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме.

Он будет работать на базе Единой информационной системы нотариата.

Можно будет оперативно отменить доверенность в простой письменной форме и известить об этом всех заинтересованных лиц.

Все это буквально за один день, сообщает Федеральная нотариальная палата.

У доверителей будет удобная возможность быстро отозвать у поверенного все полномочия и защитить себя тем самым от рисков злоупотреблений.

Единая информационная система нотариата станет централизованной базой сведений обо всех отмененных доверенностях.

Распоряжение об отмене документа нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Автоматически будет считаться, что все заинтересованные лица извещены об отмене доверенности на следующий день после внесения сведений в реестр нотариата.

Сам доверитель получит электронное уведомление о том, что доверенность отменена.

Доступ к сведениям реестра распоряжений об отмене доверенностей в простой письменной форме будет свободный, круглосуточный и бесплатный для всех — через официальный портал notariat.ru.