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Бухгалтерам обещали, что их профессия умрет. Этим обещаниям уже пять лет, а мы живее всех живых

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Рубрика Бухгалтеры
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Юбилей, та-дам! Пять лет назад замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что профессия бухгалтера уйдет с рынка, потому что их заменят вычислительные машины.

«Хотелось предупредить о том, что профессия — какая она есть — бухгалтера все больше будет уходить с рынка. Здесь тоже имейте в виду, ее будут как раз заменять технологии», — заявила тогда она. 

Кроме того, она предлагала запретить ручной ввод данных с клавиатуры при работе с электронными документами, а от бумажных документов вообще отказаться.

Уже и Татьяна Нестеренко успела покинуть пост замглавы Минфина (ушла в банк «Открытие» на должность зампреда правления), а от электронных документов пока особо не отказываются. Хотя подвижки есть, вон, ЭДО в кадрах появилось

Так вот, коллеги, давайте подумаем, стало ли за эти пять лет больше предпосылок к исчезновению профессии? Ну вот всякие там распознавашки первички, бухгалтерии на базе банковских приложений? Или все брехня? :-)

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