❓❗ При трудовых проверках работодателям будут задавать новые вопросы

Меняются проверочные листы, которые используют при проверках работодателей. Будет 75 новых чек-листов, в каждом из которых — несколько десятков вопросов.
На федеральном портале опубликован проект Роструда.
Прежний приказ № 655 от 10.11.2017 будет признан утратившим силу.
Раньше проверочных листов было 132, теперь их будет только 75.
В частности, будут новые чек-листы:
- по ведению и хранению бумажных трудовых книжек и формированию электронных трудовых;
- по труду дистанционных работников;
- по привлечению к дисциплинарной ответственности.
Например, по трудовым книжкам вопросы такие:
По дистанционным работникам вопросы такие:
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