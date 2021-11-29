❓❗ При трудовых проверках работодателям будут задавать новые вопросы

Меняются проверочные листы, которые используют при проверках работодателей. Будет 75 новых чек-листов, в каждом из которых — несколько десятков вопросов.

На федеральном портале опубликован проект Роструда.

Прежний приказ № 655 от 10.11.2017 будет признан утратившим силу.

Раньше проверочных листов было 132, теперь их будет только 75.

В частности, будут новые чек-листы: по ведению и хранению бумажных трудовых книжек и формированию электронных трудовых;

по труду дистанционных работников;

по привлечению к дисциплинарной ответственности.

Например, по трудовым книжкам вопросы такие:

По дистанционным работникам вопросы такие: