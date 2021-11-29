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❓❗ При трудовых проверках работодателям будут задавать новые вопросы

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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Меняются проверочные листы, которые используют при проверках работодателей. Будет 75 новых чек-листов, в каждом из которых — несколько десятков вопросов.

На федеральном портале опубликован проект Роструда.

Прежний приказ № 655 от 10.11.2017 будет признан утратившим силу.

Раньше проверочных листов было 132, теперь их будет только 75.

В частности, будут новые чек-листы:

  • по ведению и хранению бумажных трудовых книжек и формированию электронных трудовых;
  • по труду дистанционных работников;
  • по привлечению к дисциплинарной ответственности.

Например, по трудовым книжкам вопросы такие:

123

По дистанционным работникам вопросы такие:

45

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