Расходы на покупку квартиры оформили зачетом? Уменьшайте доходы от ее продажи на сумму зачета

Если имущество было в собственности меньше минимального срока, то человеку надо уплатить НДФЛ с дохода от продажи. Сумму дохода можно уменьшить на расходы, которые связаны с покупкой этой недвижимости.

Причем даже если расходы на покупку недвижимости были погашены зачетом.

Минимальный срок владения для уплаты НДФЛ — пять лет. Исключение для единственного жилья, приватизированной квартиры или недвижимости, полученной в наследство, — три года.

Такой ответ дал Минфин в письме от 11.11.2021 № 03-04-06/91099.

Расходы на покупку квартиры могут подтверждаться любыми документами, в том числе документом о зачете встречного однородного требования.

Скачать образец заполнения соглашения о зачете встречных требований на примере зачета займа и суммы первоначального взноса при покупке квартиры.

Если документов на подтверждение расходов на покупку проданного имущества у человека нет, то уменьшить доход от продажи имущества для исчисления НДФЛ можно на имущественный налоговый вычет. Размер вычета — 1 млн рублей.