Налоговики сами расскажут работодателям о налоговых вычетах сотрудников

С 2022 года налоговая будет рассылать компаниям и ИП уведомления о вычетах по НДФЛ работников.

Сейчас для получения социального или имущественного вычета человеку сначала надо обратиться в ФНС с заявлением. Примерно через месяц в налоговой надо забрать уведомление. И только после этого написать заявление у работодателя и приложить это уведомление.

С 2022 года сотрудникам не придется ходить в налоговую несколько раз. Уведомление на вычет в формате PDF будет приходить напрямую работодателю.

А еще, с 2022 года работодатели могут предоставлять сотрудникам новый социальный вычет на спорт и фитнес. Более подробно о нем — читайте тут.