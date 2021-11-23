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С 2022 года можно будет получить НДФЛ-вычет по расходам на фитнес

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Рубрика Социальный вычет
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Со следующего года в состав социального налогового вычета будут входить «спортивные расходы».

Имеются в виду следующие физкультурно-оздоровительные услуги:

  • по физподготовке и физическому развитию;
  • по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
  • по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.

Вычет на фитнес не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК.

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.

Единый перечень по всей стране будет готов к 1 декабря 2021 года.

Вычет можно получить по итогам года в ИФНС по 3-НДФЛ. То есть в 2023 году за 2022-ой.

А можно оформить вычет через работодателя в 2022 году, если подать в ИФНС заявление на выдачу уведомления.

О том, как меняется система выдачи уведомления для работодателя, мы писали здесь.

Вернуть налог с 2022 года будет проще и быстрее.

О том, как меняется система возврата НДФЛ по соцвычета у работодателя, читайте здесь.

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