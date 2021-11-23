С 2022 года можно будет получить НДФЛ-вычет по расходам на фитнес

Со следующего года в состав социального налогового вычета будут входить «спортивные расходы».
Имеются в виду следующие физкультурно-оздоровительные услуги:
- по физподготовке и физическому развитию;
- по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
- по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.
Вычет на фитнес не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК.
Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.
Единый перечень по всей стране будет готов к 1 декабря 2021 года.
Вычет можно получить по итогам года в ИФНС по 3-НДФЛ. То есть в 2023 году за 2022-ой.
А можно оформить вычет через работодателя в 2022 году, если подать в ИФНС заявление на выдачу уведомления.
О том, как меняется система выдачи уведомления для работодателя, мы писали здесь.
Вернуть налог с 2022 года будет проще и быстрее.
О том, как меняется система возврата НДФЛ по соцвычета у работодателя, читайте здесь.