Малые банки постепенно вытеснят с рынка. Эксперт уверен, что им осталось лет пять

В следующем году 29 банков могут лишить лицензии. Это примерно 8% от их общего числа. В этом году их было 45.

Такой прогноз в своем обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» дало рейтинговое агентство «Рейтинг РА».

За последние четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 — по регуляторным основаниям, 7 — в результате добровольной сдачи лицензии, 6 — в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам.

А по результатам четырех будущих кварталов в зоне риска 29 банков

Прокомментировал Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Важнейшей причиной ухода банков с рынка является монополизация банковского сектора. ЦБ этому активно способствует: так, он ввёл понятие "системно значимых банков".

Высказался и Алексей Головченко, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», Управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО»:

Около 99 процентов банковского сектора держат 6 госбанков. И именно они "пылесосят" всю прибыль с банковского сектора. У остальных банков перспективы почти нулевые.

Основные проблемы на 22 год — это невозвратные кредиты, как по ипотеке, так и коммерческие кредиты. Всё это из за растущих ставок и обеднения населения.

Уверен, что малые банки почти полностью "уйдут" с рынка лет за 5. Это очевидно. Бизнес это понимает и не хранит деньги в малых банках, что ещё сильнее ударяет по их доходам».