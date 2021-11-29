3,5% предпринимателей принципиально не соблюдают ковидные ограничения

Почти все бизнесмены ввели масочный режим, пользуются антисептиками. Часть отправили всех сотрудников на удаленку, а почти половина — привили их. Но есть и те, кто в принципе против правил.
Опрос среди 500 предпринимателей провел Райффайзенбанк, пишет «ТАСС».
Из этих 3,5%, которые принципиально отказываются от правил, есть разные мнения, почему они так делают:
- 18% считают, что никакой опасности нет, и дополнительные меры тоже не нужны;
- 22% заявили, что это слишком дорого обходится для их бизнеса;
- 23% в принципе против любых ограничений.
Все остальные сказали, что работают дистанционно, массовых контактов с людьми у них нет, а потому считают, что им такие ограничения не нужны.
Те, кто правила соблюдают, в большинстве своем используют антисептики и соблюдают масочный режим. Кроме того:
- 48% вакцинировали сотрудников;
- 47% отправили треть работников на удаленку;
- 56% соблюдают режим нерабочих дней, когда его вводят власти.
Отдельные компании отправили на удаленку всех сотрудников, а некоторые используют QR-коды.
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