3,5% предпринимателей принципиально не соблюдают ковидные ограничения

Почти все бизнесмены ввели масочный режим, пользуются антисептиками. Часть отправили всех сотрудников на удаленку, а почти половина — привили их. Но есть и те, кто в принципе против правил.

Опрос среди 500 предпринимателей провел Райффайзенбанк, пишет «ТАСС».

Из этих 3,5%, которые принципиально отказываются от правил, есть разные мнения, почему они так делают:

18% считают, что никакой опасности нет, и дополнительные меры тоже не нужны;

22% заявили, что это слишком дорого обходится для их бизнеса;

23% в принципе против любых ограничений.

Все остальные сказали, что работают дистанционно, массовых контактов с людьми у них нет, а потому считают, что им такие ограничения не нужны.

Те, кто правила соблюдают, в большинстве своем используют антисептики и соблюдают масочный режим. Кроме того:

48% вакцинировали сотрудников;

47% отправили треть работников на удаленку;

56% соблюдают режим нерабочих дней, когда его вводят власти.

Отдельные компании отправили на удаленку всех сотрудников, а некоторые используют QR-коды.