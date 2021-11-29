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3,5% предпринимателей принципиально не соблюдают ковидные ограничения

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Рубрика Свой бизнес
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Почти все бизнесмены ввели масочный режим, пользуются антисептиками. Часть отправили всех сотрудников на удаленку, а почти половина — привили их. Но есть и те, кто в принципе против правил.

Опрос среди 500 предпринимателей провел Райффайзенбанк, пишет «ТАСС».

Из этих 3,5%, которые принципиально отказываются от правил, есть разные мнения, почему они так делают:

  • 18% считают, что никакой опасности нет, и дополнительные меры тоже не нужны;
  • 22% заявили, что это слишком дорого обходится для их бизнеса;
  • 23% в принципе против любых ограничений.

Все остальные сказали, что работают дистанционно, массовых контактов с людьми у них нет, а потому считают, что им такие ограничения не нужны.

Те, кто правила соблюдают, в большинстве своем используют антисептики и соблюдают масочный режим. Кроме того:

  • 48% вакцинировали сотрудников;
  • 47% отправили треть работников на удаленку;
  • 56% соблюдают режим нерабочих дней, когда его вводят власти.

Отдельные компании отправили на удаленку всех сотрудников, а некоторые используют QR-коды.

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