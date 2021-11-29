Должники прячут имущество за границей на 1 млрд долларов

Стоимость иностранной недвижимости должников составляет более 1 млрд долларов. В большинстве имущество — в Испании, Великобритании, на Кипре и в США, сообщили коллекторы Сбера.
Чаще всего за взысканием долга по имуществу за рубежом обращаются банки и инвестиционные компании, а иногда и физлица или коллекторы:
«Как правило, это те, у кого появляются крупные должники со средним чеком от 100 млн руб., но обращаются кредиторы с долгами и в 10 млн, и в 20 млн руб.», — рассказала директор по правовым вопросам и GR «АктивБизнесКонсалт» Евгения Уткина.
Как отметили в АБК, 62% таких должников — мужчины. Их возраст — более 50 лет.
Материал по «РБК».
«АктивБизнесКонсалт» — дочерняя компания «Сбера», созданная как коллекторское агентство в 2013 году.
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