Как запросить у налоговиков документ о применении УСН? Скачивайте образец запроса

Упрощенцы могут запросить у налоговиков подтверждение применения УСН. Уведомление должно прийти в течение 30 дней.
Такой ответ дала ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Для этого надо подать запрос в свободной форме:
- лично в инспекцию по месту учета;
- заказным или ценным письмом по почте;
- через личный кабинет налогоплательщика;
- по ТКС;
- через сервис «Обратиться в ФНС».
Налоговики должны прислать ответ не позднее 30 календарных дней после получения запроса. В ответе будет указана дата подачи заявления на переход на УСН и информацию по всем сданным и несданным декларациям за все время применения упрощенки.
Скачать образец запроса в ФНС.
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