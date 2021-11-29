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Как запросить у налоговиков документ о применении УСН? Скачивайте образец запроса

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Рубрика УСН
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Упрощенцы могут запросить у налоговиков подтверждение применения УСН. Уведомление должно прийти в течение 30 дней.

Такой ответ дала ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

мчса

Для этого надо подать запрос в свободной форме:

  • лично в инспекцию по месту учета;
  • заказным или ценным письмом по почте;
  • через личный кабинет налогоплательщика;
  • по ТКС;
  • через сервис «Обратиться в ФНС».

Налоговики должны прислать ответ не позднее 30 календарных дней после получения запроса. В ответе будет указана дата подачи заявления на переход на УСН и информацию по всем сданным и несданным декларациям за все время применения упрощенки.

Скачать образец запроса в ФНС.

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