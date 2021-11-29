Как изменится минимальная сумма больничного в 2022 году

Работодатель не может оплачивать больничный в размере менее МРОТ из расчета за месяц. То есть если работник отболел в 2022 году целый месяц, то пособие по временной нетрудоспособности не может быть меньше 13 890 рублей.

МРОТ на 2022 равен 13 890 рублей.

Компании должны учитывать МРОТ при выплате зарплаты, то есть человек, отработавший полный месяц на целой ставке, не может получить зарплату за месяц менее МРОТ. И при расчете минимального больничного.

Правило минимального размера больничного может применяться, если: трудовой стаж работника менее шести месяцев;

сотрудник последние 24 месяца нигде не работал;

средний заработок работника за месяц менее МРОТ, например, он работал не все 24 месяца подряд.

В этом случае сотруднику надо выплатить больничный из расчета МРОТ.

Пример: Сидоров болел с 16 февраля по 25 февраля. Его общий трудовой стаж работы — 4 месяца. Оформлен на целую ставку. Сидоров болел с 16 февраля по 25 февраля. Его общий трудовой стаж работы —Оформлен на целую ставку. Так как стаж работы Сидорова менее 6 месяцев, то больничный оплачивается из расчета МРОТ. 13 890 руб. / 28 дн. = 496,07 рублей — среднедневной заработок для расчета больничного из суммы МРОТ для февраля. Общая сумма пособия по временной нетрудоспособности — 4 960,70 рублей (496,07 руб. * 10 дн.).