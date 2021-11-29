Продлили льготу по НДС для медицинских товаров

Продавцы медицинских товаров могут вздохнуть спокойно.

Их российские регистрационные удостоверения и после 31.12.2021 будут учитываться для применения льгот по НДС.

Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Поясним, по некоторым медицинским изделиям есть освобождение от НДС по ст. 149 НК, по некоторым — льготная ставка НДС 10 % по статье 164 НК. Эти льготы применяются, если у медизделия есть одно из двух регистрационных удостоверений: выданное в соответствии с законодательством РФ;

выданное в соответствии с правом ЕАЭС.

Российские удостоверения с 01.01.22 для льгот не котировались. Но это ограничение сейчас убрали.

Так что ставку НДС 10 % и освобождение от НДС можно применять и дальше.