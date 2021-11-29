Продлили льготу по НДС для медицинских товаров

Продавцы медицинских товаров могут вздохнуть спокойно.
Их российские регистрационные удостоверения и после 31.12.2021 будут учитываться для применения льгот по НДС.
Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.
Поясним, по некоторым медицинским изделиям есть освобождение от НДС по ст. 149 НК, по некоторым — льготная ставка НДС 10 % по статье 164 НК.
Эти льготы применяются, если у медизделия есть одно из двух регистрационных удостоверений:
- выданное в соответствии с законодательством РФ;
- выданное в соответствии с правом ЕАЭС.
Российские удостоверения с 01.01.22 для льгот не котировались. Но это ограничение сейчас убрали.
Так что ставку НДС 10 % и освобождение от НДС можно применять и дальше.
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