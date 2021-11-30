💰 С текучкой кадров справится только повышенный МРОТ, считают профсоюзы

Около 60% людей увольняются по своему желанию. По мнению Федерации независимых профсоюзов России основания причина — низкая зарплата.

«С профсоюзной точки зрения, нужно менять подход к установлению заработной платы. Первый шаг — это увеличение гарантий по заработной плате, т.е. МРОТ. Он должен быть адекватным, в 1,5-2 раза больше, чем сейчас», — сказал секретарь ФНПР Олег Соколов.

Причем пандемия ускорила темпы увольнения. Это хорошо видно в пострадавших отраслях. Снизилась выручка, а значит — и зарплата.

МРОТ на 2022 год — 13 890 рублей. По мнению ФНПР он должен быть от 21 тыс. до 27 тыс. рублей.

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