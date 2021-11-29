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Банкроты — риски для инвестиций. Как определить потенциального банкрота?

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Рубрика Инвестиции
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Для инвесторов, которые решили вложиться в акции компании, один из важнейших рисков — что компания обанкротится. Есть интересная методика, по которой можно вычислить, грозит ли компании банкротство в ближайшее время.

Чтобы определить потенциального банкрота, есть интересный способ — использование модели Альтмана: Altman Z-Score.

Есть много формул для расчета, но наибольшую популярность лишь у одной из них. Ее точность составляет до 94%.

Формула: Z=1,2∗ОА/А 1,4∗ЧП/А 3,3∗ОП/А 0,6∗Ц/О В/А

  • ОА — оборотные активы;
  • А — общие активы;
  • ЧП — чистая прибыль;
  • ОП — операционная прибыль;
  • Ц — рыночная цена всех акций (капитализация);
  • О — общие обязательства;
  • В — выручка.

Если значение Z-Score больше 3, то у компании хорошая финансовая устойчивость и низкий шанс банкротства. От 1,8 до 3 — серая зона, состояние неопределённости. Ниже 1,8 — компания рискует стать банкротом в течение ближайших двух лет.

У модели есть ряд недостатков.

  • Во-первых, высокое значение Z не гарантирует, что компания не обанкротится. Оно лишь говорит, что шанс банкротства — невелик.
  • Во-вторых, модель Альтмана учитывает такой изменчивый показатель, как чистая прибыль. Значит, она подвержена искажениям при крупных единовременных поступлениях или потерях денег. А также не применима к растущим компаниям и банковскому сектору.

В качестве примера на канале рассчитали Altman Z-Score для компании ФосАгро.

«Берём все данные из отчетности и вносим их в таблицу, а затем подставляем в формулу. Получаем следующее: Z=1,2*143 151/409 028 1,4*100 803/409 028 3,3*122 032/409 028 0,6*753 431/255 983 351 455/409 028».

Altman Z-Score составил 4,37. ФосАгро обладает отличной финансовой устойчивостью, и банкротство на данный момент ей не грозит.

Авторы канала не советуют рассчитывать этот показатель самостоятельно, поскольку формула непростая, и есть ненулевая вероятность допустить ошибку. Вместо этого советуют использовать специальные сайты-скринеры, например GuruFocus.

По материалам канала GOSPODINDOLAR_NEWS.

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