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При лизинге налог на имущество будет платить только лизингодатель

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору лизинга, облагается налогом у арендодателя (лизингодателя).

Такую норму прописали в НК Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Ранее Минфин в письме № 03-05-05-01/73425 от 10.09.2021 сообщил, что такие поправки разрабатываются.

Причина — в ФСБУ 25/2021. По этому стандарту одно и то имущество может учитываться в ОС не только у арендодателя, но и у арендатора.

Чтобы в этом случае не было двойного налогообложения, в НК четко обозначили, что налог на имущество платит только арендодатель (собственник).

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