Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики будут чаще присылать компаниям сообщения о земельном и транспортном налогах

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Чтобы фирмы, которые находятся в процессе ликвидации, не забыли уплатить авансовый платеж по транспортному или земельному налогам, ИФНС будет слать им дополнительные сообщения.

Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Сейчас сообщения присылают:

  • через 6 месяцев после истечения срока уплаты налога за год;
  • через 2 месяца после получения налоговиками документов, влекущих перерасчет налога за прошлые годы;
  • через 3 месяца после внесения записи в ЕГРЮЛ о предстоящей ликвидации фирмы.

Будет еще один срок.

Для фирм, которые находятся в процессе ликвидации — не позднее 1 месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового платежа по налогу.

ВНИМАНИЕ!

1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить