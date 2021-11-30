Налоговики будут чаще присылать компаниям сообщения о земельном и транспортном налогах

Чтобы фирмы, которые находятся в процессе ликвидации, не забыли уплатить авансовый платеж по транспортному или земельному налогам, ИФНС будет слать им дополнительные сообщения.

Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Сейчас сообщения присылают:

через 6 месяцев после истечения срока уплаты налога за год;

после истечения срока уплаты налога за год; через 2 месяца после получения налоговиками документов, влекущих перерасчет налога за прошлые годы;

после получения налоговиками документов, влекущих перерасчет налога за прошлые годы; через 3 месяца после внесения записи в ЕГРЮЛ о предстоящей ликвидации фирмы.

Будет еще один срок.

Для фирм, которые находятся в процессе ликвидации — не позднее 1 месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового платежа по налогу.