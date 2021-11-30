Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Самые скандальные споры с налоговиками 2021 — на бесплатном вебинаре уже завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые споры
Версия для печати

В попытках доначислить налоговики порой противоречат не только Налоговому кодексу, но и здравому смыслу. Что порождает судебную практику явно не в их пользу.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Самые скандальные налоговые споры 2021». Он пройдет завтра, 1 декабря, начало в 11:00 по Мск.

Обсудим на вебинаре:

  • Какие инспекции и почему лютовали больше всего в 2021 году?
  • Какие мероприятия налогового контроля вызвали больше всего вопросов?

Скандалами и абсурдными ситуациями поделится налоговый адвокат Вячеслав Василевский, управляющий партнер группы компаний «Прометей».

Запишитесь скорее, места пока еще остались.

ВНИМАНИЕ!

1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить