Самые скандальные споры с налоговиками 2021 — на бесплатном вебинаре уже завтра

В попытках доначислить налоговики порой противоречат не только Налоговому кодексу, но и здравому смыслу. Что порождает судебную практику явно не в их пользу.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Самые скандальные налоговые споры 2021». Он пройдет завтра, 1 декабря, начало в 11:00 по Мск.
Обсудим на вебинаре:
- Какие инспекции и почему лютовали больше всего в 2021 году?
- Какие мероприятия налогового контроля вызвали больше всего вопросов?
Скандалами и абсурдными ситуациями поделится налоговый адвокат Вячеслав Василевский, управляющий партнер группы компаний «Прометей».
Запишитесь скорее, места пока еще остались.
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
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- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
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