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❗️ Завтра последний день для уплаты налогов физлиц

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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До 1 декабря включительно физлица должны уплатить налог на имущество, а также земельный и транспортный. Со 2 декабря налоговики будут считать дни просрочки и начислять пени.

Оплатить налоги можно прямо со стартовой страницы ЛК налогоплательщика физлица.

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После оплаты налога в ЛК появится запись:

«У вас нет неоплаченных налогов и задолженностей».

Проверить оплату можно в разделе «Налоги». Выбирайте нужный объект налогообложения: там указывается сумма налога и уплаченная сумма.

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Хотите оплачивать налоги единым платежом? Показываем, как это сделать.

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