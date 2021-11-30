❗️ Завтра последний день для уплаты налогов физлиц

До 1 декабря включительно физлица должны уплатить налог на имущество, а также земельный и транспортный. Со 2 декабря налоговики будут считать дни просрочки и начислять пени.

Оплатить налоги можно прямо со стартовой страницы ЛК налогоплательщика физлица.

После оплаты налога в ЛК появится запись:

«У вас нет неоплаченных налогов и задолженностей».

Проверить оплату можно в разделе «Налоги». Выбирайте нужный объект налогообложения: там указывается сумма налога и уплаченная сумма.

Хотите оплачивать налоги единым платежом? Показываем, как это сделать.