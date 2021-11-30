❗️ Завтра последний день для уплаты налогов физлиц

До 1 декабря включительно физлица должны уплатить налог на имущество, а также земельный и транспортный. Со 2 декабря налоговики будут считать дни просрочки и начислять пени.
Оплатить налоги можно прямо со стартовой страницы ЛК налогоплательщика физлица.
После оплаты налога в ЛК появится запись:
«У вас нет неоплаченных налогов и задолженностей».
Проверить оплату можно в разделе «Налоги». Выбирайте нужный объект налогообложения: там указывается сумма налога и уплаченная сумма.
Хотите оплачивать налоги единым платежом? Показываем, как это сделать.
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