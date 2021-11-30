Налоговики готовы предоставить рассрочку на уплату доначислений, лишь бы уточнились

Инспекторы предлагают побудиться с рассрочкой. Когда появятся скидки постоянным клиентам или льготные кредиты на уплату доначислений?
Как минимум, предложение с рассрочкой появилось уже в двух регионах.
Рассказал руководитель проекта «АналогиЯ» Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.
«К предложению добровольно скорректировать свои налоговые обязательства, у нас в области, с барского плеча, решили поиграть в добродетель. В виде краткого пересказа норм НК и сказочных прав налогоплательщика:
Интересно, подписант сам верит в то, что подписал? Или, как всегда, не читал? И хотелось бы примеры, положительный опыт так сказать».
В комментариях спросили:
«Уже просят побудиться в рассрочку что ли?».
На что автор поста пишет:
«Ага, наше ноу-хау. Обратная связь на запросы клиентов (налогоплательщиков). Это же клиентоориентированная и сервисная служба».
На это пишут, что такое не только во Владимире:
«К сожалению, это не владимирское ноу-хау. Это шаблон, судя по всему. За 1300 км от Владимира все аналогично».
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