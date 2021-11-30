💵 Каждый второй хочет повышения зарплаты в 2022 году на 20% и больше. А вы?

57% россиян считают, что в следующем году работодатель должен проиндексировать зарплату на 20% или больше. А каждый третий согласен на повышение зарплаты в 10%.
А 9% опрошенных хотят увеличение зарплаты в 2 раза.
Такие результаты показал опрос «Альфастрахования».
Кроме этого люди ответили на вопрос, как часто у них в компании индексируется зарплата:
- 62% — не помнят, когда последний раз была индексация;
- 24% — раз в пять лет;
- 16% — ежегодная индексация.
Каждый третий из опрошенных сказал, что зарплата должна индексироваться каждый полгода.
Материал по «ТАСС».
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