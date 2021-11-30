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💵 Каждый второй хочет повышения зарплаты в 2022 году на 20% и больше. А вы?

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Рубрика Зарплата
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57% россиян считают, что в следующем году работодатель должен проиндексировать зарплату на 20% или больше. А каждый третий согласен на повышение зарплаты в 10%.

А 9% опрошенных хотят увеличение зарплаты в 2 раза.

Такие результаты показал опрос «Альфастрахования».

Кроме этого люди ответили на вопрос, как часто у них в компании индексируется зарплата:

  • 62% — не помнят, когда последний раз была индексация;
  • 24% — раз в пять лет;
  • 16% — ежегодная индексация.

Каждый третий из опрошенных сказал, что зарплата должна индексироваться каждый полгода.

Материал по «ТАСС».

А мы хотим узнать ваше мнение.

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