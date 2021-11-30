Бухгалтер может перечислять зарплату сотрудника на карту друга или родственника. Образец заявления

Если в трудовом или коллективном договоре указано, что зарплату можно выплачивать на карту третьего лица, то проблем с перечислением не будет.

Роструд не видит в этом нарушений. В ст. 136 ТК указано, что зарплата выплачивается работнику на счет, указанный в заявление.

Возможность перечисления зарплаты на карту третьего лица должна быть также прописана в трудовом или коллективном договоре.

Для того, чтобы поменять карту для перечисления зарплаты, сотруднику надо написать заявление. Текст заявления — свободный. Например, можно указать:

«Прошу, начиная с такого-то месяца 2021 года перечислять мне заработную плату на банковский счет Ф.И.О. владельца карты по следующим реквизитам».

Ниже указываются реквизиты карты, ставиться дата и подпись.

Скачать образец заявления.

Можно попросить работника принести распечатанные реквизиты карты, чтобы убедиться, что в заявлении нет ошибок.