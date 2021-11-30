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Уровень безработицы снизился до допандемийного, сказал Путин

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Рубрика Экономика России
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Владимир Путин сказал, что уровень безработице в стране снизился:

«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился».

Как уточнил президент, не всем странам, в том числе и ведущим, получилось добиться такого результата.

Бюджетная политика также восстановилась. А экономические показатели превысили докризисный уровень.

О снижении уровня безработицы говорил глава Минтруда Антон Котяков. В ноябре на бирже труда зарегистрировано менее 810 тыс. россиян.

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