Уровень безработицы снизился до допандемийного, сказал Путин

Владимир Путин сказал, что уровень безработице в стране снизился:
«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился».
Как уточнил президент, не всем странам, в том числе и ведущим, получилось добиться такого результата.
Бюджетная политика также восстановилась. А экономические показатели превысили докризисный уровень.
О снижении уровня безработицы говорил глава Минтруда Антон Котяков. В ноябре на бирже труда зарегистрировано менее 810 тыс. россиян.
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