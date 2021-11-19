Минтруд рассказал, сколько в стране безработных

В стране сейчас менее 810 тысяч официальных безработных, посчитал Минтруд. Уровень занятости уже выше допандемийных показателей.

Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Скажу несколько слов о текущей ситуации на рынке труда: она в целом характеризуется как стабильная. По данным Росстата, уровень занятости превысил допандемические показатели... В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрированы менее 810 тысяч безработных»

По его словам, на портале «Работа в России» представлено свыше 1,8 миллиона вакансий. Еще он рассказал, что программа переобучения идет с перевыполнением.

«В 2021 году планировалось переобучить 168 тысяч человек, сейчас обучение проходят 138 тысяч человек, порядка 44 тысяч уже завершили обучение», — добавил он.

По материалам «РИА Новости».

В сентябре Росстат сообщал, что всего безработных было 3 млн 272 тыс. человек.