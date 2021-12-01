Бизнесу на Курилах дадут много налоговых льгот

Внедрят беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах с 2022 года.
Фирмы в течение 20 лет с момента регистрации, но не позднее конца 2046 года, не будут платить:
- налог на прибыль;
- земельный налог;
- транспортный налог;
- налог на имущество организаций.
Страховые взносы будут снижены до 7,6 %.
Правительственный законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.
Чтобы применять такие льготы, компания должна:
- не иметь обособок вне Курильских островов;
- не вести посредническую деятельность;
- не производить и не перерабатывать подакцизные товары;
- не вести добычу углеводородов;
- не вылавливать ценные видов ракообразных.
Также на Курильских островах введут процедуру свободной таможенной зоны. Операции с товарами под этой процедурой будут освобождены от НДС.
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее