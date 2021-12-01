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Бизнесу на Курилах дадут много налоговых льгот

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Рубрика Налог на прибыль
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Внедрят беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах с 2022 года.

Фирмы в течение 20 лет с момента регистрации, но не позднее конца 2046 года, не будут платить:

  • налог на прибыль;
  • земельный налог;
  • транспортный налог;
  • налог на имущество организаций.

Страховые взносы будут снижены до 7,6 %.

Правительственный законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.

Чтобы применять такие льготы, компания должна:

  • не иметь обособок вне Курильских островов;
  • не вести посредническую деятельность;
  • не производить и не перерабатывать подакцизные товары;
  • не вести добычу углеводородов;
  • не вылавливать ценные видов ракообразных.

Также на Курильских островах введут процедуру свободной таможенной зоны. Операции с товарами под этой процедурой будут освобождены от НДС.

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