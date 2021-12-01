Бизнесу на Курилах дадут много налоговых льгот

Внедрят беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах с 2022 года.

Фирмы в течение 20 лет с момента регистрации, но не позднее конца 2046 года, не будут платить: налог на прибыль;

земельный налог;

транспортный налог;

налог на имущество организаций.

Страховые взносы будут снижены до 7,6 %.

Правительственный законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.

Чтобы применять такие льготы, компания должна:

не иметь обособок вне Курильских островов;

не вести посредническую деятельность;

не производить и не перерабатывать подакцизные товары;

не вести добычу углеводородов;

не вылавливать ценные видов ракообразных.

Также на Курильских островах введут процедуру свободной таможенной зоны. Операции с товарами под этой процедурой будут освобождены от НДС.