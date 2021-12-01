Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС

Заявление на получение гранта в размере МРОТ можно передать в ФНС электронно по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика, или же заполнить на бумаге и отправить почтой.

Показываем, как подать его через ТКС на примере « Контур.Экстерн ».

В разделе «ФНС» выбираем «Создать новый». В поисковой строке можно написать «Субсидии», чтобы не искать форму вручную.

Выбираем «».

Открываем форму КНД 1150127.

Наименование компании, ИНН, КПП и номер инспекции, в которую направляется заявление, заполняются автоматически.

Если в ТКС не внесены банковские реквизиты, то их надо ввести вручную.

Больше заполнять ничего не надо. Подписываем заявление электронной подписью и отправляем в налоговую.

А вы уже подали заявление на субсидию в нерабочие дни? Деньги пришли?

Кроме этого, через ТКС можно подать и заявление на субсидию на карантин. Главное не запутаться, какое заявление надо подать.