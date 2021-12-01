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Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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Заявление на получение гранта в размере МРОТ можно передать в ФНС электронно по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика, или же заполнить на бумаге и отправить почтой.

Показываем, как подать его через ТКС на примере «Контур.Экстерн».
Формат заявления прописан в письме ФНС от 01.11.2021 № БС-4-11/15389.

В разделе «ФНС» выбираем «Создать новый». В поисковой строке можно написать «Субсидии», чтобы не искать форму вручную.

Выбираем «Заявление о предоставлении субсидии в нерабочие дни».

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Открываем форму КНД 1150127.

Наименование компании, ИНН, КПП и номер инспекции, в которую направляется заявление, заполняются автоматически.

Если в ТКС не внесены банковские реквизиты, то их надо ввести вручную.

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Больше заполнять ничего не надо. Подписываем заявление электронной подписью и отправляем в налоговую.

А вы уже подали заявление на субсидию в нерабочие дни? Деньги пришли?

Кроме этого, через ТКС можно подать и заявление на субсидию на карантин. Главное не запутаться, какое заявление надо подать.

Две разных субсидии для пострадавшего бизнеса: таблица с условиями.

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