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✅ Две разных субсидии для пострадавшего бизнеса: таблица с условиями

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Рубрика Малый бизнес
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В одном постановлении Правительства прописаны сразу два вида субсидий и многие путают их. Мы сделали таблицу с условиями по этим двум субсидиям.

Недавно власти внесли поправки в постановление Правительства № 1513 от 07.09.2021, которое регламентирует госпомощь пострадавшему от коронакризиса бизнесу.

Этим документом предусмотрено два вида субсидий: за нерабочие дни и за карантин.

Право на первую уже возникло у тех, кто соответствует условиям. Заявления принимают с 1 ноября. Скоро начнутся выплаты.

Про субсидию на нерабочие дни читать тут.

Вторую будут давать, если в регионе введут карантин (не ранее чем с 1 декабря). Пока эту субсидию никому не дают.

Про субсидию за карантин читать тут.

Условие

Субсидия за нерабочие дни

Субсидия за карантин

Причина для субсидии

Нерабочие дни, введенные указом Президента № 595 от 20.10.21

 

 

Нерабочие дни уже объявлены – субсидия выдается.

Введение карантина в регионе с 1 декабря 2021 года. Он вводится по схеме, описанной в Постановлении № 1513.

Алгоритм его введения – здесь.

 

Карантин пока нигде не объявлен – субсидия пока не выдается.

Цель субсидии

Частичная компенсации затрат бизнеса и НКО, связанных:

  • с деятельностью в условиях нерабочих дней;
  • с введением пропускной системы по QR-кодам.

Частичная компенсация затрат бизнеса и НКО, связанных с деятельностью в условиях введенного в городе карантина.

Кому дают

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО

Адрес

Не имеет значения

Место нахождения фирмы (место прописки или учета ИП на ПСН) или обособок по данным ЕГРЮЛ/ЕГРН/ЕГРИП относится к территории, где введен карантин

ОКВЭД для бизнеса (имеет значение только основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года)

Перечень ОКВЭД – в приложении № 5 к постановлению № 1513 от 07.09.21.

Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий – тут

Перечень ОКВЭД – в приложении № 3 к постановлению № 1513 от 07.09.21.

Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий – тут

Реестры для СОНКО

Надо на 1 июля 2021 года быть в реестре СОНКО (по постановлению Правительства № 906 от 23.06.20) или реестре НКО (по постановлению Правительства № 847 от 11.06.20)

Реестр МСП

Надо на 10 июля 2021 года быть в реестре МСП

Налоговые долги

На 1 июля 2021 года не должно быть долгов по налогам свыше 3 000 рублей. При расчете недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у ИФНС на дату направления заявления.

Записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Фирма не должна быть в процессе ликвидации или банкротства.

В отношении фирмы не должно быть решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

ИП не должен быть исключен из ЕГРИП.

В отношении ИП не должно быть решения о предстоящем исключении из ЕГРИП.

Бланк заявления

КНД 1150127 (приложение № 4 к постановлению Правительства № 1513 от 07.09.21)

КНД 1150126 (приложение № 2 к постановлению Правительства № 1513 от 07.09.21)

Как можно подать заявление

Направить заявление можно:

  • по ТКС;
  • через Личный кабинет налогоплательщика;
  • в бумажном виде почтой

Размер субсидии

1 МРОТ на сотрудника + 1 МРОТ на ИП

1 МРОТ на сотрудника + 1 МРОТ на ИП, с учетом коэффициента:

  • 0,5 – если карантин введен на срок менее 4 недель, не менее 2 из которых приходится на 2021 год;
  • 1 – если карантин введен на срок от 4 недель, не менее 4 из которых приходится на 2021 год.

Какая численность и как учитывается

Численность сотрудников считается по данным за июнь. ИФНС определяет ее сама, берет ее из раздела 3 РСВ за полугодие

Численность сотрудников, работающих в месте, где введен карантин, считается по данным за июнь.

Ее надо указать в заявлении.

Но она должна быть не больше той, что указана в отчетах за полугодие.

ИФНС проверит данные по разделу 3 РСВ и разделу 2 формы 6-НДФЛ по ставке 13 %.

Когда можно подать заявление

С 1 ноября по 15 декабря 2021 года

В течение 2 месяцев со дня введения карантина

Сервис ФНС, где можно проверить право на субсидию

http://service.nalog.ru/subsidy3-2/

https://service.nalog.ru/subsidy3/

 

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