✅ Две разных субсидии для пострадавшего бизнеса: таблица с условиями

В одном постановлении Правительства прописаны сразу два вида субсидий и многие путают их. Мы сделали таблицу с условиями по этим двум субсидиям.
Недавно власти внесли поправки в постановление Правительства № 1513 от 07.09.2021, которое регламентирует госпомощь пострадавшему от коронакризиса бизнесу.
Этим документом предусмотрено два вида субсидий: за нерабочие дни и за карантин.
Право на первую уже возникло у тех, кто соответствует условиям. Заявления принимают с 1 ноября. Скоро начнутся выплаты.
Про субсидию на нерабочие дни читать тут.
Вторую будут давать, если в регионе введут карантин (не ранее чем с 1 декабря). Пока эту субсидию никому не дают.
Про субсидию за карантин читать тут.
Условие
Субсидия за нерабочие дни
Субсидия за карантин
Причина для субсидии
Нерабочие дни, введенные указом Президента № 595 от 20.10.21
Нерабочие дни уже объявлены – субсидия выдается.
Введение карантина в регионе с 1 декабря 2021 года. Он вводится по схеме, описанной в Постановлении № 1513.
Алгоритм его введения – здесь.
Карантин пока нигде не объявлен – субсидия пока не выдается.
Цель субсидии
Частичная компенсации затрат бизнеса и НКО, связанных:
Частичная компенсация затрат бизнеса и НКО, связанных с деятельностью в условиях введенного в городе карантина.
Кому дают
Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО
Адрес
Не имеет значения
Место нахождения фирмы (место прописки или учета ИП на ПСН) или обособок по данным ЕГРЮЛ/ЕГРН/ЕГРИП относится к территории, где введен карантин
ОКВЭД для бизнеса (имеет значение только основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года)
Перечень ОКВЭД – в приложении № 5 к постановлению № 1513 от 07.09.21.
Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий – тут
Перечень ОКВЭД – в приложении № 3 к постановлению № 1513 от 07.09.21.
Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий – тут
Реестры для СОНКО
Надо на 1 июля 2021 года быть в реестре СОНКО (по постановлению Правительства № 906 от 23.06.20) или реестре НКО (по постановлению Правительства № 847 от 11.06.20)
Реестр МСП
Надо на 10 июля 2021 года быть в реестре МСП
Налоговые долги
На 1 июля 2021 года не должно быть долгов по налогам свыше 3 000 рублей. При расчете недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у ИФНС на дату направления заявления.
Записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Фирма не должна быть в процессе ликвидации или банкротства.
В отношении фирмы не должно быть решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
ИП не должен быть исключен из ЕГРИП.
В отношении ИП не должно быть решения о предстоящем исключении из ЕГРИП.
Бланк заявления
КНД 1150127 (приложение № 4 к постановлению Правительства № 1513 от 07.09.21)
КНД 1150126 (приложение № 2 к постановлению Правительства № 1513 от 07.09.21)
Как можно подать заявление
Направить заявление можно:
Размер субсидии
1 МРОТ на сотрудника + 1 МРОТ на ИП
1 МРОТ на сотрудника + 1 МРОТ на ИП, с учетом коэффициента:
Какая численность и как учитывается
Численность сотрудников считается по данным за июнь. ИФНС определяет ее сама, берет ее из раздела 3 РСВ за полугодие
Численность сотрудников, работающих в месте, где введен карантин, считается по данным за июнь.
Ее надо указать в заявлении.
Но она должна быть не больше той, что указана в отчетах за полугодие.
ИФНС проверит данные по разделу 3 РСВ и разделу 2 формы 6-НДФЛ по ставке 13 %.
Когда можно подать заявление
С 1 ноября по 15 декабря 2021 года
В течение 2 месяцев со дня введения карантина
Сервис ФНС, где можно проверить право на субсидию
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