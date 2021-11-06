✅ Две разных субсидии для пострадавшего бизнеса: таблица с условиями

В одном постановлении Правительства прописаны сразу два вида субсидий и многие путают их. Мы сделали таблицу с условиями по этим двум субсидиям.

Недавно власти внесли поправки в постановление Правительства № 1513 от 07.09.2021, которое регламентирует госпомощь пострадавшему от коронакризиса бизнесу.

Этим документом предусмотрено два вида субсидий: за нерабочие дни и за карантин.

Право на первую уже возникло у тех, кто соответствует условиям. Заявления принимают с 1 ноября. Скоро начнутся выплаты.

Про субсидию на нерабочие дни читать тут.

Вторую будут давать, если в регионе введут карантин (не ранее чем с 1 декабря). Пока эту субсидию никому не дают.

Про субсидию за карантин читать тут.

Условие Субсидия за нерабочие дни Субсидия за карантин Причина для субсидии Нерабочие дни, введенные указом Президента № 595 от 20.10.21 Нерабочие дни уже объявлены – субсидия выдается. Введение карантина в регионе с 1 декабря 2021 года. Он вводится по схеме, описанной в Постановлении № 1513. Алгоритм его введения – здесь. Карантин пока нигде не объявлен – субсидия пока не выдается. Цель субсидии Частичная компенсации затрат бизнеса и НКО, связанных: с деятельностью в условиях нерабочих дней;

с введением пропускной системы по QR-кодам. Частичная компенсация затрат бизнеса и НКО, связанных с деятельностью в условиях введенного в городе карантина. Кому дают Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО Адрес Не имеет значения Место нахождения фирмы (место прописки или учета ИП на ПСН) или обособок по данным ЕГРЮЛ/ЕГРН/ЕГРИП относится к территории, где введен карантин ОКВЭД для бизнеса (имеет значение только основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года) Перечень ОКВЭД – в приложении № 5 к постановлению № 1513 от 07.09.21. Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий – тут Перечень ОКВЭД – в приложении № 3 к постановлению № 1513 от 07.09.21. Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий – тут Реестры для СОНКО Надо на 1 июля 2021 года быть в реестре СОНКО (по постановлению Правительства № 906 от 23.06.20) или реестре НКО (по постановлению Правительства № 847 от 11.06.20) Реестр МСП Надо на 10 июля 2021 года быть в реестре МСП Налоговые долги На 1 июля 2021 года не должно быть долгов по налогам свыше 3 000 рублей. При расчете недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у ИФНС на дату направления заявления. Записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП Фирма не должна быть в процессе ликвидации или банкротства. В отношении фирмы не должно быть решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. ИП не должен быть исключен из ЕГРИП. В отношении ИП не должно быть решения о предстоящем исключении из ЕГРИП. Бланк заявления КНД 1150127 (приложение № 4 к постановлению Правительства № 1513 от 07.09.21) КНД 1150126 (приложение № 2 к постановлению Правительства № 1513 от 07.09.21) Как можно подать заявление Направить заявление можно: по ТКС;

через Личный кабинет налогоплательщика;

в бумажном виде почтой Размер субсидии 1 МРОТ на сотрудника + 1 МРОТ на ИП 1 МРОТ на сотрудника + 1 МРОТ на ИП, с учетом коэффициента: 0,5 – если карантин введен на срок менее 4 недель, не менее 2 из которых приходится на 2021 год;

1 – если карантин введен на срок от 4 недель, не менее 4 из которых приходится на 2021 год. Какая численность и как учитывается Численность сотрудников считается по данным за июнь. ИФНС определяет ее сама, берет ее из раздела 3 РСВ за полугодие Численность сотрудников, работающих в месте, где введен карантин, считается по данным за июнь. Ее надо указать в заявлении. Но она должна быть не больше той, что указана в отчетах за полугодие. ИФНС проверит данные по разделу 3 РСВ и разделу 2 формы 6-НДФЛ по ставке 13 %. Когда можно подать заявление С 1 ноября по 15 декабря 2021 года В течение 2 месяцев со дня введения карантина Сервис ФНС, где можно проверить право на субсидию http://service.nalog.ru/subsidy3-2/ https://service.nalog.ru/subsidy3/