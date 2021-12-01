🙋 Сколько бухгалтер выдержит, если условия работы меняются не в его пользу?

Бухгалтеры обсуждают, сколько они бы выдержали на рабочем месте, если работы становится больше, а зарплата, наоборот, меньше. Большинство предлагает уходить сразу же, не терпеть.
Спрашивает наш подписчик.
«Если, к примеру, вы устраивались на один участок, а через три месяца вам прибавляют работы, убавляют зарплату, немного, но округляют в минус. Обеда нет как такового. Ну и желательно без вопросов. Молча. Почему урезали, почему накидали обязанностей. Иначе минус в карму.
Сколько вы выдержите?».
А в комментариях назвали разные варианты, кто и сколько выдержит:
- до первой зарплаты;
- два месяца (еще назвали три месяца);
- один день;
- вообще нисколько.
И советуют не терпеть, а искать другое место. А кто-то пишет:
«Без вопросов и объяснений? Лошадь в колхозе тоже больше всех пахала, но председателем колхоза так и не стала. Сами себя обесцениваем такими ситуациями. Я бы зарплату получила и до свидания».
А кто-то еще предлагает больничный принести вместе с заявлением. И о передаче дел особо не заботиться.
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