🙋 Сколько бухгалтер выдержит, если условия работы меняются не в его пользу?

Бухгалтеры обсуждают, сколько они бы выдержали на рабочем месте, если работы становится больше, а зарплата, наоборот, меньше. Большинство предлагает уходить сразу же, не терпеть.

Спрашивает наш подписчик.

«Если, к примеру, вы устраивались на один участок, а через три месяца вам прибавляют работы, убавляют зарплату, немного, но округляют в минус. Обеда нет как такового. Ну и желательно без вопросов. Молча. Почему урезали, почему накидали обязанностей. Иначе минус в карму.

Сколько вы выдержите?».

А в комментариях назвали разные варианты, кто и сколько выдержит:

до первой зарплаты;

два месяца (еще назвали три месяца);

один день;

вообще нисколько.

И советуют не терпеть, а искать другое место. А кто-то пишет:

«Без вопросов и объяснений? Лошадь в колхозе тоже больше всех пахала, но председателем колхоза так и не стала. Сами себя обесцениваем такими ситуациями. Я бы зарплату получила и до свидания».

А кто-то еще предлагает больничный принести вместе с заявлением. И о передаче дел особо не заботиться.