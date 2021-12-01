В 2022 году на пояснения по имущественным налогам у бизнеса будет больше времени

Компании сейчас платят транспортный и земельный налог самостоятельно, а потом получают из ИФНС сообщение с начисленной суммой. Иногда эти данные не совпадают с данными фирмы. Приходится объясняться, искать правду.
Сейчас на пояснения у фирмы есть 10 дней после получения сообщения из ИФНС.
С 2022 года этот срок увеличится вдвое. Отправить пояснение можно будет в течение 20 рабочих дней.
Такая поправка в НК принята Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2021.
Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.
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