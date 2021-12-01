Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В 2022 году на пояснения по имущественным налогам у бизнеса будет больше времени

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Компании сейчас платят транспортный и земельный налог самостоятельно, а потом получают из ИФНС сообщение с начисленной суммой. Иногда эти данные не совпадают с данными фирмы. Приходится объясняться, искать правду.

Сейчас на пояснения у фирмы есть 10 дней после получения сообщения из ИФНС.

С 2022 года этот срок увеличится вдвое. Отправить пояснение можно будет в течение 20 рабочих дней.

Такая поправка в НК принята Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

ВАЖНО!

«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:

  • Управленческий учет

  • Страховые взносы

  • Исправление ошибок в учете

  • Защита при налоговых проверках

  • ФСБУ 5/2019

  • Договоры для бухгалтера

Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Подробнее

 

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить