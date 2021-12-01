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С 2022 года налоги можно будет зачитывать в счет взносов

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Сейчас переплату по налогам можно зачесть в счет недоимки по налогам, а переплату по страховым взносам – в счет долга по таким же взносам.

С 2022 года ситуация поменяется.

Закон № 389-ФЗ от 29.11.2021 внес поправки в статью 78 НК.

Теперь сумма излишне уплаченного налога будет зачитываться в счет предстоящих платежей или недоимки по:

  • налогам;
  • сборам;
  • страховым взносам;
  • штрафам за налоговые правонарушения.

Такие поправки в НК связаны, в том числе, с введением единого налогового платежа для бизнеса. Он введен этим же законом № 389-ФЗ.

Деньги с единого платежа налоговики будут зачитывать в следующей последовательности:

  1. Недоимка — начиная с наиболее ранней по дате.
  2. Налоги, авансовые платежи по налогам, взносы — по сроку уплаты на основании деклараций.
  3. Пени.
  4. Проценты.
  5. Штрафы.

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