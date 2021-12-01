С 2022 года налоги можно будет зачитывать в счет взносов

Сейчас переплату по налогам можно зачесть в счет недоимки по налогам, а переплату по страховым взносам – в счет долга по таким же взносам.
С 2022 года ситуация поменяется.
Закон № 389-ФЗ от 29.11.2021 внес поправки в статью 78 НК.
Теперь сумма излишне уплаченного налога будет зачитываться в счет предстоящих платежей или недоимки по:
- налогам;
- сборам;
- страховым взносам;
- штрафам за налоговые правонарушения.
Такие поправки в НК связаны, в том числе, с введением единого налогового платежа для бизнеса. Он введен этим же законом № 389-ФЗ.
Деньги с единого платежа налоговики будут зачитывать в следующей последовательности:
- Недоимка — начиная с наиболее ранней по дате.
- Налоги, авансовые платежи по налогам, взносы — по сроку уплаты на основании деклараций.
- Пени.
- Проценты.
- Штрафы.
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