После перехода на единый налоговый платеж бизнес будет постоянно сдавать в ИФНС уведомления о налогах

С 1 июля 2022 года у юрлиц и ИП появится возможность платить все налоги одной платежкой. Сейчас ФНС разрабатывает формы документов для внедрения этого механизма.
На федеральном портале опубликованы уведомления о разработке трех проектов.
Утвердят следующие бланки:Особый порядок уплаты смогут применять организации и ИП, которые прошли совместную сверку расчетов с ИФНС, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление.
- заявление о применении особого порядка уплаты налогов;
- уведомление об исчисленных налогах при применении особого порядка уплаты налогов;
- заявление о возврате суммы единого налогового платежа.
Бизнес, перешедший на единый платеж, сдает в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты.
Налоговики будут зачитывать деньги в следующей последовательности:Если на одну дату приходится несколько налогов, а денег на все не хватает, их будут зачитывать в пропорции.
1) недоимка — начиная с наиболее ранней по дате;
2) налоги, авансовые платежи по налогам, взносы — по сроку уплаты на основании деклараций;
3) пени;
4) проценты;
5) штрафы.
Если деньги остались, а налогов пока нет, можно вернуть переплату. Для этого надо заполнить заявление.
Пока ФНС только приступила к разработке форм новых бланков. Как только они появятся, мы расскажем об этом.
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