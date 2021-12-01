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После перехода на единый налоговый платеж бизнес будет постоянно сдавать в ИФНС уведомления о налогах

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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С 1 июля 2022 года у юрлиц и ИП появится возможность платить все налоги одной платежкой. Сейчас ФНС разрабатывает формы документов для внедрения этого механизма.

На федеральном портале опубликованы уведомления о разработке трех проектов.

Утвердят следующие бланки:

  • заявление о применении особого порядка уплаты налогов;
  • уведомление об исчисленных налогах при применении особого порядка уплаты налогов;
  • заявление о возврате суммы единого налогового платежа.
Особый порядок уплаты смогут применять организации и ИП, которые прошли совместную сверку расчетов с ИФНС, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление.

Бизнес, перешедший на единый платеж, сдает в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты.

Налоговики будут зачитывать деньги в следующей последовательности:

1) недоимка — начиная с наиболее ранней по дате;

2) налоги, авансовые платежи по налогам, взносы — по сроку уплаты на основании деклараций;

3) пени;

4) проценты;

5) штрафы.

Если на одну дату приходится несколько налогов, а денег на все не хватает, их будут зачитывать в пропорции.

Если деньги остались, а налогов пока нет, можно вернуть переплату. Для этого надо заполнить заявление.

Пока ФНС только приступила к разработке форм новых бланков. Как только они появятся, мы расскажем об этом.

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