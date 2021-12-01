Путин распорядился поддержать долгосрочных инвесторов в российские компании

На фондовые рынки пришло много частных инвесторов, которые вкладываются в иностранные ценные бумаги. Власти хотят, чтобы они вкладывались в российские.
Опасения властей вызывает тот факт, что колебания цен могут вызвать массовые недовольства неопытных инвесторов, которых уже около 15 млн.
«Нам не хватает только второго издания обманутых дольщиков», — сказал Путин еще в феврале.
А на недавнем форуме ВТБ Путин призвал поручил поддержать долгосрочных инвесторов в российские ценные бумаги.
А именно:
- Поручил правительству проработать предложения по вычету НДФЛ для тех, кто вкладываются в российские ценные бумаги на долгий срок.
- Предложил подумать о механизме софинансирования вложений в государственные ценные бумаги.
- Разработать механизм страхования рисков таких инвесторов по аналогии со страхованием рисков банковских вкладчиков.
Как будут реализованы инициативы, пока не известно.
Конечно, госкомпании власти будут спасать, в случае чего, и вкладываться в них можно (но осторожно). А как быть с частными компаниями, с учетом, что время сейчас непростое? Понятно, что люди больше доверяют иностранным, это уже почти рефлекс с конца 80-х — иностранное, значит лучшее.
По материалам smart-lab.ru.
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