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Путин распорядился поддержать долгосрочных инвесторов в российские компании

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Рубрика Инвестиции
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На фондовые рынки пришло много частных инвесторов, которые вкладываются в иностранные ценные бумаги. Власти хотят, чтобы они вкладывались в российские.

Опасения властей вызывает тот факт, что колебания цен могут вызвать массовые недовольства неопытных инвесторов, которых уже около 15 млн.

«Нам не хватает только второго издания обманутых дольщиков», — сказал Путин еще в феврале.

А на недавнем форуме ВТБ Путин призвал поручил поддержать долгосрочных инвесторов в российские ценные бумаги.

А именно:

  1. Поручил правительству проработать предложения по вычету НДФЛ для тех, кто вкладываются в российские ценные бумаги на долгий срок.
  2. Предложил подумать о механизме софинансирования вложений в государственные ценные бумаги.
  3. Разработать механизм страхования рисков таких инвесторов по аналогии со страхованием рисков банковских вкладчиков.

Как будут реализованы инициативы, пока не известно.

Конечно, госкомпании власти будут спасать, в случае чего, и вкладываться в них можно (но осторожно). А как быть с частными компаниями, с учетом, что время сейчас непростое? Понятно, что люди больше доверяют иностранным, это уже почти рефлекс с конца 80-х — иностранное, значит лучшее.

По материалам smart-lab.ru.

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