С 2023 года ОКВЭД не нужно будет подтверждать в ФСС

Заявление и справка-подтверждение основного ОКВЭД, которые фирмы сдают до 15 апреля, будут не нужны.

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на заседании в правительстве по вопросам развития МСП.

Главный налоговик сказал:

«Точка, где можно заявить о видах экономической деятельности, одна – это ФНС. Все остальные виды отчетности, в частности отчеты по ФСС, больше сдавать не надо будет».

Напомним, что ИП-работодатели не отчитываются в ФСС о кодах ОКВЭД. Это делают только организации.

Все поправки планируются с 2023 года. Так что за 2021 год до 15 апреля 2022 года ОКВЭД нужно будет подтверждать.

А что будет в 2023 году за 2022-ой – время покажет. Мы будем следить за развитием событий.