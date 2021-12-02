НДФЛ с зарплаты сотрудника надо считать без учета его доходов от других налоговых агентов

С этого года ввели ставку НДФЛ 15 % с доходов свыше 5 млн рублей. Но работодатель должен считать только тот доход, который выплачивает он. Другие доходы сотрудников не влияют на ставку. Объясняем на примере.

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/91445 от 12.11.2021.

Рассмотрена ситуация, когда сотрудник кроме зарплаты получает доход от сдачи в аренду имущества.

И зарплата, и аренда — это основная налоговая база. Если все это выплачивает один налоговый агент, он эти доходы суммирует.

Если источники доходов разные — то каждый агент определяет ставку только по своим выплатам.

В общем, имеет значение только тот доход, который платит ваща фирма. Все остальное бухгалтера не касается.

Пример

У сотрудника в ООО «Ромашка» зарплата к концу года 4 000 000 руб.

В ООО «Астра» он получил за год арендную плату 3 000 000 рублей.

Даже если бухгалтер «Ромашки» знает о дополнительном доходе сотрудника, и возможно даже начисляет его, будучи попутно бухгалтером «Астры», это значения не имеет. В «Ромашке» зарплата будет облагаться по ставке 13 %.

Да, общий доход перевалил за 5 миллионов, но конкретно в «Ромашке» он меньше, а значит и ставка там будет 13 %.