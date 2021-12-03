Когда доплату сотрудникам за профмастерство можно включить в расходы

Стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии) являются элементами системы оплаты труда (ст. 135 ТК). Однако это не значит, что все они автоматически включаются в расходы.
Например, для расчета базы по налогу на прибыли не учитываются расходы на любые виды вознаграждений руководству и работникам, помимо тех, которые выплачиваются на основании трудовых договоров.
Минфин в письме № 03-03-07/91904 от 15.11.2021 разъясняет, в каком случае надбавки за профессиональное мастерство можно учесть в расходах.
Необходимо, чтобы в локальных актах компании были прописаны
- порядок выплаты;
- размер выплаты;
- условия выплаты.
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