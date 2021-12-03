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Заканчиваем набор на курс по управленческому учету. Плюсом к официальному удостоверению получите от нас неограниченные консультации

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Рубрика Управленческий учет
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«Клерк» запустил онлайн-курс повышения квалификации по управленческому учету. С получением официальных корочек. Желающих было столько, что в первой группе не хватило места. А потому объявляем дополнительный набор.

Старт обучения для нового потока — 15 декабря.

Именно этому потоку даем в подарок месяц неограниченного доступа к нашему сервису «Консультации». Вы можете задавать вопросы по любым темам (налоги, учет, право, 1С) в любом количестве лучшим экспертам «Клерка». На потоке осталось меньше 20 мест. Записывайтесь.

Управленческий учет важен вообще всем бухгалтерам — он позволит показать руководителю, что вы не тратите деньги компании (в виде налогов и взносов), а реально их зарабатываете. Да говорить вы с ним будете на более понятном ему языке — не на бухгалтерском, а на том, где есть слова «доход, ликвидность, безубыточность».

Специалисты по УУ зарабатывают гораздо больше бухгалтеров, и на рынке их требуется все больше. А потому — пора учиться.

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ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

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