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Бухгалтеры делятся лайфхаком, как посчитать доход от обратного при ставках НДФЛ 13 % и 15 %

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Рубрика НДФЛ
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Когда применяется ставка 13 % и известна сумма, которую человек должен получить на руки, высчитать грязный доход нетрудно. А как быстро подсчитать сумму к начислению, если сумма на руки большая и ставки НДФЛ будут разные?

Этим вопросом задалась участница нашего форума.

На помощь пришли коллеги и поделились формулой.

Например, бухгалтеру надо было выдать человеку 6 922 714,00 руб.

 

В этом случае начислить надо 8 026 722,00 руб.

НДФЛ будет: по ставке 13 % — 650 000 руб., по ставке 15 % — 454 008 руб.

Формула такая:

Д = (Д1 — 100 000)/85*100

Д — налогооблагаемый доход;

Д1= доход «на руки».

Данная формула получилась при преобразовании формулы:

Д — НДФЛ13 — НДФЛ15 = Д1

Д — (650 000 (Д — 5 000 000)*15%) = Д1

Обсуждение идет в теме форума «Ндфл 15%».

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