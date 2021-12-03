Бухгалтеры делятся лайфхаком, как посчитать доход от обратного при ставках НДФЛ 13 % и 15 %

Когда применяется ставка 13 % и известна сумма, которую человек должен получить на руки, высчитать грязный доход нетрудно. А как быстро подсчитать сумму к начислению, если сумма на руки большая и ставки НДФЛ будут разные?
Этим вопросом задалась участница нашего форума.
На помощь пришли коллеги и поделились формулой.
В этом случае начислить надо 8 026 722,00 руб.
НДФЛ будет: по ставке 13 % — 650 000 руб., по ставке 15 % — 454 008 руб.
Формула такая:
Д = (Д1 — 100 000)/85*100
Д — налогооблагаемый доход;
Д1= доход «на руки».
Данная формула получилась при преобразовании формулы:
Д — НДФЛ13 — НДФЛ15 = Д1
Д — (650 000 (Д — 5 000 000)*15%) = Д1
Обсуждение идет в теме форума «Ндфл 15%».
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