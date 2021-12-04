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При выплате купона по облигациям брокер удерживает НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Брокер является налоговым агентом, когда выплачивает людям проценты по ценным бумагам.

Доходы от операций с ценными бумагами включают в себя:

  • доходы от реализации (погашения) ценных бумаг;
  • доходы в виде процента (купона, дисконта).

Исчисление и уплату НДФЛ по доходу с ценными бумагами производит налоговый агент при выплате такого дохода.

Налоговым агентом будет брокер, осуществляющий в интересах человека на основании договора на брокерское обслуживание операции с ценными бумагами.

В письме № БС-4-11/16206@ от 19.11.2021 Минфин уточнил схему удержания НДФЛ в такой ситуации.

Брокер обязан удерживать исчисленную сумму НДФЛ из рублевых денежных средств человека, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах.

При выплате физлицу купона по облигациям российских организаций брокер — налоговый агент обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.

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