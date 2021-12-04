При выплате купона по облигациям брокер удерживает НДФЛ

Брокер является налоговым агентом, когда выплачивает людям проценты по ценным бумагам.
Доходы от операций с ценными бумагами включают в себя:
- доходы от реализации (погашения) ценных бумаг;
- доходы в виде процента (купона, дисконта).
Исчисление и уплату НДФЛ по доходу с ценными бумагами производит налоговый агент при выплате такого дохода.
Налоговым агентом будет брокер, осуществляющий в интересах человека на основании договора на брокерское обслуживание операции с ценными бумагами.
В письме № БС-4-11/16206@ от 19.11.2021 Минфин уточнил схему удержания НДФЛ в такой ситуации.
Брокер обязан удерживать исчисленную сумму НДФЛ из рублевых денежных средств человека, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах.
При выплате физлицу купона по облигациям российских организаций брокер — налоговый агент обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.
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