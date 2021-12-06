У некоторых организаций до сих пор в ЕГРЮЛ нет кодов ОКВЭД

Коды ОКВЭД в последнее время приобрели большое значение, так как на них ориентируются при выплате субсидий бизнесу, выдаче льготных кредитов. Однако по сей день есть фирмы, которые не озаботились внесением кодов в ЕГРЮЛ.

Об этом явлении рассказывает УФНС по Иркутской области на своем сайте.

Так, в регионе ОКВЭД отсутствует у 365 юридических лиц. Из них: 35 % — коммерческие организации;

37 % — некоммерческие организации (СТН, ГСК, ГК, ГПК, ТСЖ, ТСН);

27 % — зарегистрированы по специальному порядку (партии, профсоюзы, общественные организации);

1 % — муниципальные учреждения, органы местного самоуправления.

Чтобы добавить в ЕГРЮЛ коды ОКВЭД, компания должна заполнить форму Р13014. Передать ее в ИФНС можно через личный кабинет юрлица на сайте ФНС.

Кстати, власти решили навести порядок с кодами ОКВЭД и настроить систему отслеживания видов деятельности компаний. На помощь могут прийти банки, которые по движениям на счетах бизнеса будут определять, по какому коду реально ведется деятельность.