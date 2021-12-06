В Крыму повысили ставку по ПСН, но сохранили льготные ставки по УСН

Законодатели Крыма сделали новогодний подарок малому бизнесу, сообщает региональное УФНС. Пониженные ставка по упрощенке в Крыму на 2022 год сохраняются.

Принят региональный закон от 24.11.2021 № 234-ЗРК/2021.

Ставки составляют: для УСН с объектом «доходы» — 4 % ;

; для УСН с объектом «доходы минус расходы» — 10 %.

А вот льготной ставки по ПСН с 2022 года не будет. Налог будет считаться также, как и по всей стране.

Обычная ставка по ПСН — 6 %, но для Крыма и Севастополя в НК прописано специальное условие. Там ставка может быть снижена до 4 %. Но эта норма НК действует только по 2021 год.

По закону Республики Крым № 278-ЗРК/2016 от 05.12.2016 ставка 4 % была установлена для всех ИП на ПСН с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.