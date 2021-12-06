Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В Крыму повысили ставку по ПСН, но сохранили льготные ставки по УСН

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Законодатели Крыма сделали новогодний подарок малому бизнесу, сообщает региональное УФНС. Пониженные ставка по упрощенке в Крыму на 2022 год сохраняются.

Принят региональный закон от 24.11.2021 № 234-ЗРК/2021.

Ставки составляют:

  • для УСН с объектом «доходы» — 4 %;
  • для УСН с объектом «доходы минус расходы» — 10 %.

А вот льготной ставки по ПСН с 2022 года не будет. Налог будет считаться также, как и по всей стране.

Обычная ставка по ПСН — 6 %, но для Крыма и Севастополя в НК прописано специальное условие. Там ставка может быть снижена до 4 %. Но эта норма НК действует только по 2021 год.

По закону Республики Крым № 278-ЗРК/2016 от 05.12.2016 ставка 4 % была установлена для всех ИП на ПСН с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить