Где ставку по УСН «доходы» снизили до 1 %

Для всех организаций и ИП, впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года , в Пермском крае ввели пониженные ставки налога по УСН.

Принят закон № 25-ПК от 29.11.2021.

Льгота будет действовать 3 года подряд. Каждый год ставки будут разные.

УСН «доходы» УСН «доходы минус расходы» 1-ый год 1 % 5 % 2-ой год 2 % 7 % 3-ий год 4 % 10 %

Быстро закрыть ИП и открыться заново, чтобы применять низкие ставки, не получится. Право на льготу будет у тех ИП, которые на 01.09.2021 не были ИП по данным ЕГРИП.