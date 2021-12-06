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Где ставку по УСН «доходы» снизили до 1 %

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Рубрика УСН
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Для всех организаций и ИП, впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года, в Пермском крае ввели пониженные ставки налога по УСН.

Принят закон № 25-ПК от 29.11.2021.

Льгота будет действовать 3 года подряд. Каждый год ставки будут разные.

 

УСН «доходы»

УСН «доходы минус расходы»

1-ый год

1 %

5 %

2-ой год

2 %

7 %

3-ий год

4 %

10 %

Быстро закрыть ИП и открыться заново, чтобы применять низкие ставки, не получится. Право на льготу будет у тех ИП, которые на 01.09.2021 не были ИП по данным ЕГРИП.

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