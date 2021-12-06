Где ставку по УСН «доходы» снизили до 1 %

Для всех организаций и ИП, впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года, в Пермском крае ввели пониженные ставки налога по УСН.
Принят закон № 25-ПК от 29.11.2021.
Льгота будет действовать 3 года подряд. Каждый год ставки будут разные.
УСН «доходы»
УСН «доходы минус расходы»
1-ый год
1 %
5 %
2-ой год
2 %
7 %
3-ий год
4 %
10 %
Быстро закрыть ИП и открыться заново, чтобы применять низкие ставки, не получится. Право на льготу будет у тех ИП, которые на 01.09.2021 не были ИП по данным ЕГРИП.
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