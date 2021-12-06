Каждая вторая налоговая проверка проходит с участием полицейских

Налоговики все реже проводят выездные проверки, а налогоплательщики все чаще самостоятельно уточняют свои обязательства.
Об этом рассказал глава налоговой службы Даниил Егоров на заседании коллегий ФНС, Следственного комитета и МВД.
По словам Егорова, каждая вторая выездная проверка проводится с участием сотрудников МВД, Это позволяет передавать в следственные органы материалы о налоговых правонарушениях с более качественной доказательственной базой.За 9 месяцев 2021 года количество ВНП снизилось по отношению к аналогичному периоду «доковидного» 2019 года на 24 %.
В то же время растет доля добровольной сдачи уточненок бизнесом.
Более половины поступлений обеспечено по результатам аналитической работы без назначения выездных проверок.
В бюджет за 9 месяцев 2021 года дополнительно поступило 125 млрд рублей, или 52 % в общем объеме поступлений по результатам проверок и добровольных уточнений.
На заседании налоговики и правоохранители пришли к выводу, что надо совершенствовать уголовное, уголовно-процессуальное и налоговое законодательства.
Цель — более эффективная борьба с новыми схемами совершения налоговых преступлений, в том числе схемой «бумажного» НДС.
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