Каждая вторая налоговая проверка проходит с участием полицейских

Налоговики все реже проводят выездные проверки, а налогоплательщики все чаще самостоятельно уточняют свои обязательства.

Об этом рассказал глава налоговой службы Даниил Егоров на заседании коллегий ФНС, Следственного комитета и МВД.

По словам Егорова, каждая вторая выездная проверка проводится с участием сотрудников МВД, Это позволяет передавать в следственные органы материалы о налоговых правонарушениях с более качественной доказательственной базой.

За 9 месяцев 2021 года количество ВНП снизилось по отношению к аналогичному периоду «доковидного» 2019 года

В то же время растет доля добровольной сдачи уточненок бизнесом.

Более половины поступлений обеспечено по результатам аналитической работы без назначения выездных проверок.

В бюджет за 9 месяцев 2021 года дополнительно поступило 125 млрд рублей, или 52 % в общем объеме поступлений по результатам проверок и добровольных уточнений.

«Приоритетом в контрольной работе налоговых органов является добровольное декларирование и уплата налогоплательщиками налоговых обязательств в полном объеме, что позволяет постепенно снижать количество проводимых выездных проверок, которые становятся исключительной мерой реагирования на нарушения налогового законодательства», — сказал Даниил Егоров.

На заседании налоговики и правоохранители пришли к выводу, что надо совершенствовать уголовное, уголовно-процессуальное и налоговое законодательства.

Цель — более эффективная борьба с новыми схемами совершения налоговых преступлений, в том числе схемой «бумажного» НДС.