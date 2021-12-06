❗ Революция в ОКВЭДах: компаниям и ИП нужно будет указывать их по-новому

Коды ОКВЭД будут определять по единой методике — исходя из объема выручки.
Это заложено в концепции реформы по применению бизнесом этих кодов.
Вопрос недавно обсуждали на заседании правительственной комиссии. Сейчас стали известны детали будущей реформы.
- Компаниям или ИП нужно будет указать в ЕГРЮЛ/ЕГРИП те виды бизнеса, которые в общей сложности покрывают не менее 80 % совокупной выручки.
- При этом нельзя будет проигнорировать деятельность по кодам, которая занимает в доходах более 10 %.
- Ограничивать количество кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не собираются, хотя такие планы у ФНС были.
- Более того, не будут ограничивать бизнес в праве вести любую деятельность безотносительно выбранных кодов ОКВЭД.
Основным будет считаться тот вид деятельности, от которого компания получает наибольшую выручку.
Если по какой-то деятельности выручка изменилась на 20 %, надо будет поменять коды ОКВЭД. Такое правило будет для малого бизнеса. А вот крупный и средний бизнес будет подтверждать коды ежегодно.
Для НКО коды ОКВЭД будут определять не по доходу, а по количеству сотрудников, занятых в том или ином виде деятельности.
Единым реестром данных об ОКВЭД будет оперировать ФНС, пишут «Ведомости». На сайте налоговиков заработает специальный сервис.
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