🙆 Бухгалтеры обсуждают, кого слушать, если директор и учредитель дают им противоположные задачи?

Клерки советуют либо увольняться из такой компании, либо указывать на должностную инструкцию. То есть подчиняться распоряжениям гендира и не прыгать через голову. При этом распоряжения надо требовать в письменном виде.
Спрашивает наш подписчик.
«Что вы делаете, когда генеральный директор (по совместительству родственник одного из учредителей с большей долей в УК) даёт вам указания, прямо противоречащие тому, что требует от вас второй учредитель? Не очень удобная ситуация».
В комментариях, как говорят в большинстве случаев, бухгалтеры долго в такой компании не работали, а просто уходили.
Кто-то пишет, что нужно смотреть трудовую инструкцию — там четко указано, кому подчиняется бухгалтер. А если разные «начальники» дают разные распоряжения, надо требовать, чтобы договорились между собой и дали письменные указания, что делать.
Но вообще, директор нанимает бухгалтера, и он же дает ему указания. Учредители нанимают директора, так что тут вопрос субординации понятен — директор указывает бухгалтеру, и сам разбирается с учредителями.
Если в компании явный корпоративный конфликт, то оттуда либо уходить, либо максимально формальную позицию занимать. Все по инструкции да с письменными распоряжениями.
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