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Скоро появятся специальные банковские вклады для бедных?

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Рубрика Вклады
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Для малоимущих предлагают создать банковские вклады с повышенным процентом. И ограничить их суммой не более 300 тыс. руб.

С таким предложением выступил ЦБ в начале ноября. Вклад может быть только один, с ограничением по сумме, а ставка должна быть привязана либо к ключевой ставке, либо к инфляции.

В «Почта Банке», «Новикомбанке», Абсолют Банке и УБРиР решили поддержать эту идею. Разницу с рыночной ставкой предложили покрыть за счет прибыли банков по другим продуктам.

По сумме предела для такого вклада в разных банках высказались по-разному.

  • в УБРиР считают, что он должен быть не выше 300 тыс. руб.;
  • в «Почта банке» сумму лимита предложили сделать половиной от средней суммы по вкладам, а именно 200 тыс. руб.;
  • в «Абсолют банке» вообще предложили обойтись без лимитов, так как вклады для людей с небольшими доходами.

В ВТБ и «Открытии» высказались о том, что идея требует доработки. А в «Ассоциации банков России» вообще отнеслись к предложению с большой долей скепсиса, поскольку не уверены, что такие вклады помогут людям с низкими доходами как-то поправить свое положение.

По материалам «Известий».

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