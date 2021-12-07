Бухгалтеру удалось выбить субсидию у налоговиков на директора без зарплаты. Ловите лайфхак

Бухгалтер подала корректирующую РСВ с одним сотрудником в разделе 3, заполнила таблицу и указала код НР. Похоже, налоговики именно на этот раздел и код ориентируются.

В редакцию «Клерка» прилетело письмо от бухгалтера.

Она пишет, что сначала компании в субсидии отказали. Хоть она из пострадавшей отрасли, но работников нет, деятельности нет, зарплаты тоже нет, только один директор. Однако после переписки с налоговой субсидию на нерабочие дни в размере 12 792 руб. ей перечислили.

Редакция запросила подробностей, что и как делала бухгалтер. И вот что она ответила:

«Я начала с нулёвки. Там есть генеральный директор, зарплата не начисляется. С мая деятельность временно приостановили. По РСВ указала, что в 05-06 месяцах он был в отпуске за свой счёт. Отправила заявление на субсидию. Пришел отказ, так как сотрудников ноль.

Написала письмо в налоговую, что удовлетворяем всем критериям, приложила РСВ и СЗВ-М за июнь. Ответ: расшифровка проверки по критериям субсидии. Отказ. Количество сотрудников в разделе 3 РСВ — 0.

Ничего не понимаю. Открываю РСВ. У меня там есть 1 сотрудник, генеральный директор. Осознаю, что налоговая его не видит.

И в голову приходит идея: попробовать сдать корректирующую РСВ с 1 сотрудником в разделе 3, но с заполненной таблицей, указать месяцы 2 (05) и 3(06) и поставить код НР. Отправила. Получила квитанцию о приёме. Повторно отправила заявление. Получила субсидию!»

Выглядит это так:

Проверила по другим организациям: я отчёт РСВ формирую в 1С.БП или 1С.ЗУП. Эта программа при отсутствии у сотрудника зарплаты табличку 3.2.1 в разделе 3 не заполняет и строка 130 остается пустой. Получается, при такой подаче отчёта налоговая в этом месяце сотрудника просто не видит».

На «Клерке» недавно писали, что если работники не получали зарплату — субсидию не дадут. Единственный директор-учредитель, который без зарплаты сидит — тоже не дадут. Там тоже была проблема с разделом 3 РСВ, возможно, этот «лайфхак» им поможет.